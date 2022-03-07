Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 7 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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KREMLİN: 3 ŞARTI YERİNE GETİRİN, SAVAŞ SONLANIR

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'ya yönelik işgalin sona ermesi için sundukları 3 şartın halen geçerli olduğunu ve bu maddelerin gerçekleştirilmesi halinde operasyonun anında sonlanacağını belirtti. Rusya'nın savaşın sona ermesi için sunduğu 3 şart; Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesiydi.

BAKAN NEBATİ: OPERASYON ÇEKENLERE OPERASYON ÇEKERİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ayçiçek yağında yaşanan stokçuluk olaylarıyla ilgili konuştu. Etiketler üzerinde operasyona izin vermeyeceklerini söyleyen Bakan Nebati, Türkiye'nin elinde temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı bulunduğunu söyledi. Stokçuları açık açık uyaran Nebati, "Bunun altında kalırsınız. Operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak operasyon çekeceğimizi herkes bilsin." dedi.

CÜNEYT ÇAKIR TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Süper Lig'e veda ediyor. Konuyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek önümüzdeki sezon. Ama Dünya Kupası bekleniyor. Cüneyt Çakır'ın da karşı bir hamlesi var." derken deneyimli hakemin yeni sezonda Suudi Arabistan'da çalışacağını belirtti.

RUSYA VEUKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLARI ANTALYA'DA BİR ARAYA GELECEK

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın nasıl seyir alacağı merak edilirken, iki ülke ile de iyi ilişkileri olduğu bilinen Türkiye'den çok önemli bir adım geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını 10 Mart Perşembe günü Antalya'da bir araya getirecek.

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