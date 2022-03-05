Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 5 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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RUSYA - UKRAYNA 3. TUR GÖRÜŞMESİ PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken iki ülke arasında 28 Şubat'tan bu yana süren barış görüşmeleri yapılıyor. 3 Mart'ta yapılan 2. tur görüşmelerinin ardından heyetler 3. tur için mutabakat sağlamış ancak net tarih belirlememişti. Bu çerçevede taraflar 3. turu pazartesi günü gerçekleştirecek. Görüşmenin yapılacağı yer ise Belarus'un Brest kenti olarak planlanmıştı.

ŞARKICI ÇELİK SİYASETE GİRDİ!

Özellikle 90'lı yıllardaki şarkılarıyla tanınan şarkıcı Çelik Erişçi, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katılarak siyasete girdi. Haberi partinin Kayseri İl Teşkilatı sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada "E tabi devir değişti, Ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" ifadeleri kullanıldı.

ACUN ILICALI'NIN HULL CİTY'Sİ DİBE VURDU!

İngiltere Championship'in 36. haftasında Hull City, sahasında West Bromwich'e 2-0 mağlup oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Şota Arveladze yönetiminde 9. lig maçında 5. mağlubiyetini alırken yalnızca 2 kez kazanabildi.

KADİROV'UN ASKERLERİYLEİLGİLİ KORKUNÇ İDDİA!

Kırım Tatarlarının lideri Abdülcemil Kırımoğlu, Putin'e destek amacıyla Ukrayna'ya 1500 asker gönderen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un askerlerinin yarısının öldüğünü ancak bu askerlerin Rusya'daki morglarda bekletildiğini söyledi. Kırımoğlu, cesetlerin Çeçenistan'a dönmesi durumunda infial olacağını iddia etti.

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