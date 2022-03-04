Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 4 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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RUSYA UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNDEN KISMİ ATEŞKES KARARI ÇIKTI

Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde 2. tur sona erdi. 3 saat süren görüşmelerin sonunda sivil tahliyeler için güvenli koridor kararı alınırken tahliyelerin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkes sağlanacak. Öte yandan 3. turun ise hafta başında yapılması planlanıyor.

9 İLDE OKULLAR TATİL OLDU

Mart ayına girilmesiyle bahar mevsiminin sinyalleri gelirken bazı iller ise halen kar yağışıyla mücadele ediyor. Yoğun kar yağışının olduğu Isparta, Karabük, Denizli, Sinop, Samsun, Bitlis, Ordu, Van ve Konya'nın 13 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

MÜZİK YASAĞINA TEPKİ

Dün akşam Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık alanlarda maske zorunluluğunun kalktığını açıkladı. Gece yarısından sonra devam eden müzik yasağıyla ilgili de konuşan Koca, "Müzik yasağıyla ilgili Bilim Kurulu'nun böyle bir kararı yok" dedi. Açıklanan kararların ardından Edis ve Gülben Ergen gibi sanatçılardan tepki gecikmedi.

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 54,44, aylık yüzde 4,81 arttı.

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