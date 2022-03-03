Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 3 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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RUS ORDUSU UKRAYNA'DA YERLEŞİM YERLERİNİ BOMBALIYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8. güne girildi. İki ülke heyetleri bugün Belarus'ta ikinci kez müzakere masasına oturacak. Çatışmaların tüm şiddetiyle sürdüğü Ukrayna'da ordu, başkent Kiev'e yürüyen Rus askerlerinin önünü kesmek için kente bağlanan köprüleri yıktı. Rus ordusu, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Binalar enkaza döndü, o anlar kameraya yansıdı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE54,44 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e yükseldi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN KIYAFETİ BEĞENİLMEDİ

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı Bergen filminin galası dün akşam Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Galada yaptığı konuşmada "Filmin en sevdiğim yönü de Bergen'in hayatındaki o adamın adı yok" diyen Abdullah'ın tercih ettiği kıyafet ise hiç beğenilmedi.

MESSİ'NİN YENİ TARZI OLAY OLDU

Eyfel kulesi fotoğrafıyla sosyal medyada mizah konusu olan Lionel Messi, yine benzer şekilde gündemin zirvesine oturdu. Beckham'ın oğlu Romeo'nun paylaştığı fotoğrafta leopar desenli eşofman takımıyla görülen dünyaca ünlü yıldızın tarzı alay konusu oldu. Messi için yapılan yorumlar sosyal medyayı salladı.

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