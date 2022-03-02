Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 2 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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RUSYA'DAN 3.DÜNYA SAVAŞI TEHDİDİ:NÜKLEER BİR HAYLİ YIKICI OLUR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gün içerisinde yaptığı açıklamada Ukrayna'nın nükleer silah edinmesinin Rusya için önemli bir tehlike olduğunu belirtti. Lavrov sözlerinin devamında bu durumun 3. Dünya Savaşını tetikleyeceğini ve sonuçlarının "yıkıcı" olacağını söyledi.

BOĞAZDAN GEMİ GEÇİRMEK İSTEYEN RUSYA'YA YANIT: GÖNDERMEYİN

Türkiye'nin Ukrayna'daki kriz konusunda Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni çifte standarda düşmeden, şeffaf biçimde uyguladığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya ait dört savaş gemisinin 27-28 Şubat'ta Boğazlardan geçiş bildirimi yaptığını ancak bunu geri çevirdiklerini belirtti.

CÜBBELİ AHMET:BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK

Yaptığı çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Ahmet Mahmut Ünlü, mart ayının sıkıntılı geçeceğini ifade etti. 15 büyük günahın bu toplumda alenen işlendiğini belirten Ünlü, "Şu lezbiyenlik, eşcinsellik işlerinden taş yağmak üzere, taş... Sahih hadisler buna işaret ediyor" dedi.

AVRUPA'DA DOĞALGAZ FİYATLARI YÜZDE 60 YÜKSELDİ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 60 artarak 194 euro oldu.

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