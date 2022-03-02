Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 2 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

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Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 2 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Haberler.com - Gündem
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Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 2 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, ve magazin dünyasında yaşanan son gelişmeleri Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gün içerisinde yaptığı açıklamada Ukrayna'nın nükleer silah edinmesinin Rusya için önemli bir tehlike olduğunu belirtti. Lavrov sözlerinin devamında bu durumun 3. Dünya Savaşını tetikleyeceğini ve sonuçlarının "yıkıcı" olacağını söyledi.

Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 2 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Türkiye'nin Ukrayna'daki kriz konusunda Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni çifte standarda düşmeden, şeffaf biçimde uyguladığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'ya ait dört savaş gemisinin 27-28 Şubat'ta Boğazlardan geçiş bildirimi yaptığını ancak bunu geri çevirdiklerini belirtti.

Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 2 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Yaptığı çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Ahmet Mahmut Ünlü, mart ayının sıkıntılı geçeceğini ifade etti. 15 büyük günahın bu toplumda alenen işlendiğini belirten Ünlü, "Şu lezbiyenlik, eşcinsellik işlerinden taş yağmak üzere, taş... Sahih hadisler buna işaret ediyor" dedi.

Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 2 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 60 artarak 194 euro oldu.

Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 2 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

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