Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 1 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Rusya'nın işgali altında bulunan Ukrayna'da çatışmalar devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenski, bugün online bağlantı ile Avrupa Parlamentosu'na seslendi. "Avrupa yanımızda olduğunu kanıtlasın. Artık Ukrayna'yı seçmelisiniz. Özgürlüğümüz için, hayatta kalmak için, yaşamak için savaşıyoruz." diyen Zelenski, konuşmasının sonunda tüm parlamento tarafından ayakta alkışlandı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.
Hamilelik döneminde sporunu ve düzenli beslenmeyi ihmal etmeyen Alkoçlar, kısa sürede eski formuna geri kavuştu. Günlük yaşantısını sık sık Instagram hesabından paylaşan Alkoçlar, son paylaşımında kusursuz fiziğini gözler önüne serdi. Hamilelik kilolarını kısa sürede veren 29 yaşındaki Alkoçlar, karın kaslarıyla adeta hava attı.
Yasin'in sır gibi sakladığı Rus sevgilisinin Anastasia Petrova olduğu ortaya çıktı. Güzelliği ile büyüleyen Petrova'nın sosyal medyada 21 yaşında olduğu ve milyoner bir ailenin kızı olduğu iddia edildi.
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