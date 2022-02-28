Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 28 Şubat 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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PUTİN'İN NÜKLEER GÜÇ TALİMATI DÜNYAYI AYAKLANDIRDI

Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu, büyük bir direnişle karşılaştı. Operasyonu istediği gibi gitmeyen Rus lider Putin ise nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti. Bu gelişmeye tepki gösteren Ukrayna kanadı, "Eğer Rusya nükleer caydırıcı güçleri teyakkuza soktuysa, basit bir mesajım var size: Bu dünya için bir felakete yol açar, ama bu bile bizi kırmaz." açıklamasını yaptı. NATO ve ABD de bu durumun büyük bir tehdit olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2021'DE YÜZDE 11 BÜYÜDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 yılı ve son çeyrek dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinde beklentilere paralel bir şekilde yüzde 9,1 büyüdü. Böylece 2021 yılı büyüme oranı yüzde 11 olarak gerçekleşti. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu. 2021 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85 bin 672 TL, dolar cinsinden 9 bin 539 olarak hesaplandı.

DEMET ÖZDEMİR, KOMBİNİNE 113 BİN TL ÖDEDİ

Güzel oyuncu Demet Özdemir, yeni yaşını evlilik teklifi aldığı Oğuzhan Koç ve yakın arkadaşlarıyla kutladı. Oyuncunun doğum günü partisinde tercih ettiği deri sırt dekolteli elbisesinin 46 bin TL, ayakkabısının da 5 bin 600 TL olduğu öğrenildi. Özdemir'in takılarıyla birlikte kombinin toplam değeri ise 113 bin TL.

LİVERPOOL-CHELSEA FİNALİ TAM 21 GOLE SAHNE OLDU

İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, Chelsea'yi seri penaltı atışlarında devirdi ve şampiyon oldu. 11-10 biten tarihi penaltı atışları sonrası Kırmızılar, kupayı 9. kez müzesine götürdü.

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