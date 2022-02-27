Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 27 Şubat 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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RUSYA'YA SERT UYARI: OPERASYON DURDURULMAZSA NATO İLE ÇATIŞMA ÇIKABİLİR

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor. Kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanan başkent Kiev ve Harkov kenti çevresinde gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı. İki ülke arasında çatışmalar devam ederken, işgal nedeniyle Rusya'yı uyaran İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ''Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu durdurulmazsa NATO ile çatışma çıkabilir'' ifadelerini kullandı.

RUSYA DEVLET AJANSI TASS, RUS BİRLİKLERİNİN KAYIPLARINI AÇIKLADI!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra iki ülke de büyük kayıplar vermeye başladı. Rusya devlet haber ajansı TASS, önce Rus birliklerinin kayıplarıyla ilgili verileri yayınladı fakat kısa süre sonra verileri sildi. "Rusya ciddi kayıplar veriyor" şeklinde açıklama yapan ajansın paylaştığı verilere göre; 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç ve 15 topçu tesisi kaybedildi. Ayrıca açıklamada, 3 bin 500'den fazla askerin öldüğü, yaralandığı ve esir alındığı bilgisi yer aldı.

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EŞİNİN BİKİNİLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞAN MESSİ TEPKİ ÇEKTİ

Eşinin doğum gününü kutlayan Lionel Messi, "İyi ki doğdun aşkım, seni seviyorum" notu düşerek tatilden bir pozlarını paylaştı. Türkiye'den ve dünyadan futbolseverler Messi'ye tepki gösterirken, savaş karşıtı bir mesaj vermemesi eleştirildi. Türkiye ve dünyadan takipçileri Arjantinli yıldıza, Cristiano Ronaldo'yu örnek alması gerektiğini söylerken, Portekizli yıldıza övgü yağdı.

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