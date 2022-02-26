Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 26 Şubat 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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UKRAYNA, MÜZAKERELERİ "KOŞULLAR AĞIR" DİYEREK REDDETTİ!

Dün müzakere masasının önü açılırken bugün Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Ukrayna tarafı, müzakere masasına oturmamasının nedeni açıklayarak, "Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye'de mümkün olduğunu işaret ettik" dedi.

KORONAVİRÜS TABLOSU: 221 KİŞİ VEFAT, 61 BİN 764 YENİ VAKA

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 26 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 61 bin 764 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 211 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 85 bin 552 olurken toplam 421 bin 855 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları son olarak geçtiğimiz 16 Ocak tarihinde 60 binin altına düştü.

GÖKÇE BAHADIR'IN GELİNLİĞİNİN FİYATI BELLİ OLDU

Çekimlerinden dolayı düğünündeki detaylarla istediği gibi ilgilenemeyen hatta gelinliğini de set arasında seçen Bahadır, starplez gelinlik tercih ederek siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa bir duvak kullandı. Bahadır'ın gelinliği ise Züleyha Kuru imzası taşıyor. Kim Nerden Aldı isimli Instagram sayfasının ulaştığı Züleyha Kuru, Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıkladı.

FATİH KARAGÜMRÜK, DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR'İ 2-1 MAĞLUP ETTİ

Süper Lig'in 27. haftasında mücadelesinde Fatih Karagümrük, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Volkan Demirel'in ekibi geriye düştüğü maçta kazanmasını bilerek, Emre Belözoğlu'nun öğrencilerinin 4 haftalık galibiyet serisini bitirdi.

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