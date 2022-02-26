Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 26 Şubat 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son gelişmeleri Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Dün müzakere masasının önü açılırken bugün Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Ukrayna tarafı, müzakere masasına oturmamasının nedeni açıklayarak, "Rus tarafının aracılar ile sunduğu müzakere koşulları bizim için kabul edilemezdi. Bu bizi teslim olmaya zorlamak için bir girişimdi. Kendilerine muhtemel barış anlaşmasının şartlarının, Türkiye'de mümkün olduğunu işaret ettik" dedi.
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 26 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 61 bin 764 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 211 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 85 bin 552 olurken toplam 421 bin 855 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları son olarak geçtiğimiz 16 Ocak tarihinde 60 binin altına düştü.
Çekimlerinden dolayı düğünündeki detaylarla istediği gibi ilgilenemeyen hatta gelinliğini de set arasında seçen Bahadır, starplez gelinlik tercih ederek siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa bir duvak kullandı. Bahadır'ın gelinliği ise Züleyha Kuru imzası taşıyor. Kim Nerden Aldı isimli Instagram sayfasının ulaştığı Züleyha Kuru, Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıkladı.
Süper Lig'in 27. haftasında mücadelesinde Fatih Karagümrük, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Volkan Demirel'in ekibi geriye düştüğü maçta kazanmasını bilerek, Emre Belözoğlu'nun öğrencilerinin 4 haftalık galibiyet serisini bitirdi.
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