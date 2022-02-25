Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 25 Şubat 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

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Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi sonrasında sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, 137 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan başkent Kiev'de sivillere ait binaların bombalandığı, roket saldırıları yapıldığı öğrenildi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise Kiev'de bir Rus uçağını düşürdüklerini ancak uçağın düşerken bir binaya çarptığını açıkladı. Ukrayna Hükümet Danışmanı, "Bugün en zor gün olacak." derken Rusların başkent Kiev'in sınırlarına dayandığını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Ukrayna krizini değerlendirdi. Çavuşoğlu, Rusya'nın ilhakına karşı olduklarını ve bölgede savaş istemediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin başından beri bu konudaki tutumu net. Biz her ikisiyle de iyi ilişkileri olan bir devlet olarak tansiyonun düşmesi için elimizden gelen sağduyulu çabayı gösterdik. Bir ilhaka ya da savaşa karşıyız, tanımaya karşıyız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Biz savaşın tarafı değiliz. Herhangi bir çatışmanın içinde olacak bir ülke değiliz. Dengeli ama hakkaniyetten yana uluslararası hukuktan yana ilkesel tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Bu askeri harekatın bir an önce bitmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.
Grubundan namağlup çıkan ve şu anda Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray'ı güçlü rakipler bekliyor. Seri başı olarak kura çekimine katılacak temsilcimizin rakipleri arasında Barcelona, Porto ve Atalanta gibi güçlü ekipler bulunuyor.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri: Atalanta, Porto Sevilla, Leipzig, Barcelona,N Rangers, Real Betis, Braga
2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturan 33 yaşındaki ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz sene ilk bebeğini kucağına aldı. Kızına Elif Özüm adını veren Özbey'in ikinci kez hamile olduğu öğrenildi.
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