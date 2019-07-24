Haberler.com ekibi basın bayramını kutladı

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur'un sürpriziyle gerçekleşen kutlamada tüm ekip bir araya gelip pasta kesti. Eğlenceli anların yaşandığı kutlamada Sümeyra Teymur ''Uzun yıllardır büyük emeklerle, doğru ve tarafsız şekilde haberi okuruyla buluşturduk. Beraber yürüdüğümüz bu yolda birbirimize rehberlik ettik. Türkiye'nin en çok tercih edilen haber portallarında ilk 3'e girdik. Bu süreçte hepimizin ayrı ayrı emeği var. Bayramımız kutlu olsun'' dedi.