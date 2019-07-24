Haberler.com ekibi basın bayramını kutladı
Bilgi edinme ve haber alma ihtiyacına yönelik objektif, hızlı ve doğru habercilik anlayışıyla 7 gün 24 saat dijital ortamda okurlarıyla buluşan haberler.com 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.
Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur'un sürpriziyle gerçekleşen kutlamada tüm ekip bir araya gelip pasta kesti. Eğlenceli anların yaşandığı kutlamada Sümeyra Teymur ''Uzun yıllardır büyük emeklerle, doğru ve tarafsız şekilde haberi okuruyla buluşturduk. Beraber yürüdüğümüz bu yolda birbirimize rehberlik ettik. Türkiye'nin en çok tercih edilen haber portallarında ilk 3'e girdik. Bu süreçte hepimizin ayrı ayrı emeği var. Bayramımız kutlu olsun'' dedi.
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