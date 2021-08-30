Haberler.com'a konuşan doktor Oytun Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Konuşan çocuk otizmli değildir
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Haberler.com'a konuşan doktor Oytun Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Konuşan çocuk otizmli değildir

Haberler.com'a konuşan doktor Oytun Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Konuşan çocuk otizmli değildir
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Güncel

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Doç. Dr. Oytun Erbaş, otizmli çocuklarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Otizmin bir tedavisinin olmadığını anlatan Erbaş, "Çocuğunuz sizinle göz teması kurmuyorsa bitti. Konuşan çocuk otizmli değildir" dedi.

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Nihal Gülbaş'ın sorularını cevapladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Erbaş, otizm rahatsızlığından ve çocuklarda otizmin nasıl anlaşılabileceğinden bahsetti.

"KONUŞAN ÇOCUK OTİZMLİ DEĞİLDİR"

"Otizm mızmız çocukların hastalığıdır" diyen Erbaş, "Bana en çok 'Hocam bu çocuk konuşmuyor' diye getiriyorlar. Aileler dikkatli baktığında çocuğunun otizm olduğunu anlayabilir. Çocuk göz teması kurmuyorsa bitti. Biz göze bakarız ama otizmli çocuk ağza bakar. Otizm tedavisi olmayan bir hastalıktır. Eğitimle bir yere biraz gelebilir. Konuşan çocuk otizmli değildir. Ben ailelere ilk bunu soruyorum. Otizm kendi içinde olur ve zekaları düşüktür. Otizmde kafa ve vücuttaki tüm nöronlar değişik olur o yüzden basit bir hastalık değil" dedi.

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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