Coğrafi işaretli 'Geyve ayvası'nın hasadı başladı - Haberler
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Coğrafi işaretli "Geyve ayvası"nın hasadı başladı

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Coğrafi işaretli

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 13 bin dekar alanda üretilen ve lezzetiyle ünlenen "Geyve ayvası", 100 bin ton olarak beklenen rekoltesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 13 bin dekar alanda üretilen ve lezzetiyle ünlenen "Geyve ayvası", 100 bin ton olarak beklenen rekoltesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

İlçenin en önemli tarımsal üretim kalemi olan ayva, ağaçlardan titizlikle toplanarak bahçede kalitesine göre ayrıldıktan sonra iç piyasa ve ihracat için paketleniyor.

Geçen yıl haziran ayında coğrafi işarete kavuşan ve "sarı elmas" olarak da tabir edilen Geyve ayvası, Rusya başta olmak üzere Almanya, Romanya, Hollanda, Gürcistan ve Irak gibi ülkelere ihraç ediliyor. Bu yıl yaklaşık 13 bin dekar alanda üretilen ayvadan 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Geyve ayvası, sulu ve sert meyve yapısı, tadındaki şeker, asit oranındaki denge dolayısıyla çok tercih ediliyor.

Türkiye'deki ayva üretiminin yüzde 60'ını karşılayan ve ağaç başına 100 kilogram ürün elde edilen ilçede, hasat bir ay boyunca devam edecek.

"Toprağımız, havamız, suyumuz ayvaya oldukça müsait"

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine, ilçeyle özdeşleşen ayvada bu yıl rekoltenin daha yüksek beklendiğini kaydetti.

Atıl alanların da tarıma kazandırılmasıyla her geçen yıl ayva dikim alanlarının genişletildiğine işaret eden Kaya, "Toprağımız, havamız, suyumuz ayvaya oldukça müsait olduğundan neredeyse bahçelerimizin yarıdan fazlası ayva bahçesi haline gelmeye başladı. Bu da her geçen gün rekoltenin artmasını sağlıyor." dedi.

Kaya, ayvanın sadece elle toplanabildiğini dile getirerek, meyvenin dalından koparılmasının ardından bahçede işçiler tarafından kalitesine göre ayrılıp kasalara yerleştirildiğini, buradan da soğuk hava depolarına kaldırılıp belli bir süre muhafaza edildikten sonra pazara sunulacağını anlattı.

"Ayva hiçbir şekilde boş sezon geçirmiyor"

Doğantepe Mahallesi mevkisindeki bahçede işçilerle hasat yapan üretici Engin Eren (45) de coğrafi işaretli ayvanın ilçedeki doğal mikroklima alanı sayesinde en üst kalitede yetiştiğini kaydetti.

Eren, çiftçilerin iç ve dış piyasaya ürünlerini sürmek için elinde geleni yaptığını vurgulayarak, "Bölgemizde 80 ila 100 bin ton arasında bir üretim söz konusu. Bu üretim Türkiye'de herhangi bir bölgede değil, sadece burada." dedi.

Ayvanın raf ömrünün uzun olduğuna, şeftali ya da elma gibi hassas bir meyve olmadığına işaret ederek, "Ayvada diğer meyvelerde olmayan bir özellik var. Ayvada ikinci çiçek açma dönemi var. Dondan ayazdan etkilense bile üçüncü çiçek açabiliyor. Ayva hiçbir şekilde boş sezon geçirmiyor. Şeftalide elmada boş bir yıl geçebilir. Ayvada böyle bir sıkıntı yok. 2-3 sefer çiçek açabiliyor. İlk çiçek yansa bile ikinci ve üçüncü çiçek arkasından gelerek ağaçtaki rekolteyi doldurabiliyor." sözlerine yer verdi.

Engin Eren, titizlikle toplanılması gereken ayvanın çok uzun mesafelere gönderilebildiğini sözlerine ekledi.

Coğrafi işaretli Geyve ayvası nın hasadı başladı

Coğrafi işaretli Geyve ayvası nın hasadı başladı

Coğrafi işaretli Geyve ayvası nın hasadı başladı

Coğrafi işaretli Geyve ayvası nın hasadı başladı

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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