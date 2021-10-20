Codashop Global Series için yeni dönem başlıyor

PUBG Mobile arenasında düzenlediği sayısız turnuva ile tanınan Codashop, yeni bir serüvene hazırlanıyor. Codashop Global Series ile PUBG Mobile oyuncularının gönlünde taht kuran Codashop, mobil oyunlarda düzenlediği turnuvalara yenilerini ekliyor.

PUBG Mobile adasındaki heyecan dolu mücadelenin ardından mobil oyunculara MOBA deneyimi de yaşatmak isteyen Codashop Global Series, Ekim ayında Mobile Legends: Bang Bang ile yeni bir yolculuğa çıkıyor.

Ekim ayında toplamda 500 dolar değerinde ödül havuzu ile birlikte gerçekleştirilecek Coda shop Global Series mücadelesi, 27 Ekim Çarşamba günü canlı olarak Codashop Nimo TV adresinden ekranlara gelecek.

CGS Mobile Legends: Bang Bang turnuvasına katılmak için son tarih 25 Ekim. Tüm kayıtlar, codashopglobalseries.com adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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