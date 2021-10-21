Çocuklarının gözü önünde eşini öldüren sanık hakkındaki soruşturma tamamlandı

Başkentte tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart'ta Mamak ilçesine bağlı Durali Alıç Mahallesi'nde inşaat işçisi Zeynel Korkmaz, dini nikahla birlikte olduğu kadın nedeniyle eşi Reyhan Korkmaz ile tartıştı.

Korkmaz, mutfaktan aldığı bıçakla eşini, çocuklarının göreceği şekilde bıçaklayarak öldürdü.

"Eşi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ile cezalandırılması talep edilen Korkmaz, 27 Ekim'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.