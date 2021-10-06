Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi - Haberler
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Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal hizmetler ekiplerine çocuğunu vermek istemeyip evi yakan anne, adliyeye çıkarıldı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal hizmetler ekiplerine çocuğunu vermek istemeyip evi yakan anne, adliyeye çıkarıldı. Konuyla ilgili konuşan baba Hasan Ali Tur ise eşinin psikolojik sorunlarını olduğunu söyledi. Öte yandan, 4 kardeşten 2'sinin daha önce de şiddet gerekçesi ile devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Olay, Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hakkında devlet koruması olan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen Sosyal Hizmetler ekipleri, annenin direnişi ile karşılaştı. 4 çocuğunun da alınacağını sanan anne (N.T.), çocukları bıçakla rehin aldı. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen ve kapıyı açmamakta ısrar eden anne, evi ateşe verdi. 4 çocuğu polis ekipleri ve Sosyal Hizmetler görevlileri evden çıkardı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, çıkan yangında kafesin içerisinde bulunan iki muhabbet kuşu yanarak telef oldu.

Anne adliyeye çıkartıldı

Sosyal hizmet ve polis ekipleri tarafından devlet korumasına alınan kız çocuğunu almak isteyen ekiplere zorluk çıkartarak çocuğu vermeyip, olay üzerine de 4 çocuğu evdeyken evi ateşe veren anne adliyeye çıkartıldı.

"Eşimin psikolojisi bozuk"

Eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu ve bilinçli hareket etmediğini söyleyen baba Hasan Ali Tur ise kendisinin sabıkası bulunduğunu ama alın teriyle çalıştığını belirterek, "Ben çalışırken eşim beni aradı. Okuldan hocanın aradığını söyledi. 'Okula gelmen gerekiyor, çocukları götürüyorlar' dedi. Kim götürüyor diye sorduğumda 'sosyal hizmetler, polisler var' dedi. 4 tane çocuğum var benim. 2. Sınıfa giden ablalarını götürmeye gelmişler. Eşim çocukların ikisini okuldan alıp eve geliyor. Ben eşime kapıyı kilitleyip kimseye açmaması gerektiğini söyledim. Polisler, çocuğumun neden götürüldüğü hakkında bana bir bilgi vermedi. Kızım daha önce de kaldı. 'Tekrar gitmek istiyor musun?' Diye sordum. 'Hayır baba' dedi. Ben cezaevindeydim. Eşim düşük yaptı o sırada. Psikolojisi bozuk. Polislere 'bu çocuğu götürseniz boğazımı keserim' dedim. Ben çocuklarımı seviyorum. Eşimin psikolojisi bozuk ne yaptığını bilmiyor. Çocuklara şiddet önceden uygulanmıştı. Şimdi uygulanmıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

Çocuklarını sosyal hizmetlere vermemek için evi yakan anne, adliyeye sevk edildi

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