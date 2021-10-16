Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor - Haberler
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Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Hakkarili aileler, 8 Ocak'tan bu yana iki haftada bir parti binası önünde eylem yaparak terör örgütü PKK'ya tepkisi gösteriyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Hakkarili aileler, 8 Ocak'tan bu yana iki haftada bir parti binası önünde eylem yaparak terör örgütü Pkk'ya tepkisi gösteriyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'da başlattığı eylemin ardından Hakkarili 14 aile de HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Evlatlarından koparılan terör mağduru aileler, 8 Ocak'tan bu yana iki haftada bir partinin önünde oturma eylemi yaparak, hem terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getiriyor hem de çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor. Diyarbakır'dan gelen ailelerin desteğiyle moral bulan aileler, seslerinin daha gür çıkması için eylemlerinin yayılmasını istiyor.

Kendi durumlarındaki ailelerden destek bekleyen ve yıllardır görmedikleri evlatlarına kavuşacakları günün hayalini kuran aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısını yineledi.

"32 evladımızı söke söke onlardan aldık"

Oğlu dağa kaçırılan Mevlüde Üçdağ, AA muhabirine, destek için Diyarbakır'dan Hakkari'ye geldiklerini, benzer durumdaki ailelerin acılarını ve dertlerini paylaştıklarını söyledi.

Evladını 1 Haziran 2015'te terörün pençesine kaptırdığını belirten Üçdağ, şöyle dedi:

"Ben oğlumu onlara bırakmayacağım. Çünkü devletimiz güçlü bir devlettir. 32 evladımızı söke söke onlardan aldık. Eylemimizde kararlıyız. Sesimizi bastırmaya çalışıyorlar ama hiçbir müzik sesi annelerin karşısında duramaz. O müziklerini çalsalar bile bizim sesimiz onların müziklerini dindirecek. Bir umutla başkaldırdık. Çocuklarımızı artık kurda kuşa yem etmeyeceğiz, kazanacağız. Tek bir evlat dağda kalmayıncaya kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz. Ben de oğlumu kazanacağım."

Çocuğu dağa kaçırılan Abdullah Demir de 3 yıldır devam ettikleri eylemi sonuna kadar sürdüreceklerini aktardı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'den evlatlarını istediklerini kaydeden Demir, şunları ifade etti:

"Gün bugündür. Herkes gelsin evladını istesin. Bu zalimler Amerika'ya, Fransa'ya, Rusya'ya çalışıyorlar. Bakın Suriye'yi yok ettiler. Kim yapıyor, yine bu ülkeler yapıyor. Biz evladımızı almadan burayı terk etmiyoruz. Evlatlarımızın peşindeyiz. Çocuklarımızı almadan eylemi bırakmayacağız. Tüm devlet büyüklerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim."

Acılı anneden kızına "teslim ol" çağrısı

Kızı dağa kaçırılan Esmer Koç da 8 yıldır evladını aradığını, artık çocuğuna kavuşmak istediğini anlattı.

"Kız namustur, kızın ne işi var dağda" diyerek HDP ve PKK'ya tepki gösteren Koç, "Kızım, Zübeyde'm eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel. Her yerde askerimiz, polisimiz, devletimiz var. Gel teslim ol. Orası senin yerin değil. Diyarbakır anneleri de bize deste verdi. Bu destekten memnunuz. Herkesin bu eyleme destek vermesini istiyoruz. Allah devletimizi, bayrağımızı, asker ve polisimizi başımızdan eksik etmesin. Allah hakkımızı onlardan alsın inşallah. İnşallah onlar da bir gün bizim gibi evlatlarını ararlar." diye konuştu.

Mehmet Sıddık Çiftçi ise kardeşinin 5 yıl önce Şemdinli'de dağa kaçırıldığını belirterek, teslim olması çağrısında bulunduğu kardeşine kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini aktardı.

Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor

Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor

Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor

Çocukları dağa kaçırılan acılı aileler seslerinin duyulması için destek bekliyor

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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