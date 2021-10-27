ÇOCUKLAR TİYATRO OYUNU İLE EĞLENDİ

İPEKYOLU, VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi tarafından gösterime sunulan çocuk tiyatrosu etkinliği katılımcılara keyifli anlar yaşattı. İpekyolu Belediyesi organizasyonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı misafirliğinde çocuk tiyatrosu etkinliği düzenlendi. İpekyolu Belediyesi Tiyatrosu tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde sahnelenen 'Wohoo ve Arkadaşları' oyunu çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Müzik dinletilerinin de yer aldığı çocuk oyunu salonu dolduran çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Tiyatro oyununu çok beğendiklerini ifade eden çocuklar Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesine teşekkür etti.

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