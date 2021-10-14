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Son dakika haberleri | ÇOCUKLAR İÇİN MEYVE KASASINDAN LANGIRT YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ELAZIĞ'da üniversiteli Ensar Gürsul (20), köyündeki çocukların sosyal aktivitelerde bulunması için plastik meyve kasası üzerine tahta çubuklar ve plastik kapaklar yerleştirerek langırt yaptı.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da üniversiteli Ensar Gürsul (20), köyündeki çocukların sosyal aktivitelerde bulunması için plastik meyve kasası üzerine tahta çubuklar ve plastik kapaklar yerleştirerek langırt yaptı. Cevizin top olarak kullanıldığı langırt, çocukların ilgi odağı oldu. Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde yaşayan üniversite öğrencisi Ensar Gürsul, köydeki çocukların birlikte vakit geçirmeleri için bir fikir buldu. Çocukların langırt oynaması için plastik meyve kasasının içine tahta çubukları yerleştiren Gürsul, daha sonra langırt oyuncuları için çivinin uçlarına plastik kapak taktı. Langırt topu olarak ceviz kullanan Gürsul, kendi imkanları ile yaptığı langırtı, çocuklara verdi. Köyün meydanında toplanan çocuklar Gürsul'un kendilerine verdiği kasadan bozma langırtta oyun oynamaya başladı. Okuldan gelen çocuklar, günün büyük bölümünü langırt oynayarak geçiriyor.

'BU DURUMDAN ONLAR DA MUTLU, BEN DE MUTLUYUM'

Köyün kırsal kesimde olduğu için çocukların okuldan geldikten sonra toplanıp sohbet edecekleri bir yer olmadığını belirten Ensar Gürsul, Bu langırt da onların bahanesi olsun, onunla oynasın, eğlensinler. Aynı zamanda sohbet, muhabbet etsinler, birbirleriyle kaynaşıp diksiyonları düzelsin diye böyle bir şey yaptım. Langırtı çocuklara sıra çabuk dönsün diye yaptım. Diğer oyunlardan sıkılmışlardı. Karşılıklı oynasınlar, birbirlerine çabuk sıra gelsin diye yaptım. Çocuklar çok ilgi gösteriyor, oynuyorlar. Bayağı ilgililer. Okuldan gelince ödevlerini yapıp gece olmadan oynamaya çalışıyorlar. Okula gitmeyen çocuklar akşama kadar onunla oynuyor. Bu durumdan onlar da mutlu, ben de mutluyum dedi.

Son dakika haberleri | ÇOCUKLAR İÇİN MEYVE KASASINDAN LANGIRT YAPTI

Son dakika haberleri | ÇOCUKLAR İÇİN MEYVE KASASINDAN LANGIRT YAPTI

Son dakika haberleri | ÇOCUKLAR İÇİN MEYVE KASASINDAN LANGIRT YAPTI

Son dakika haberleri | ÇOCUKLAR İÇİN MEYVE KASASINDAN LANGIRT YAPTI

Son dakika haberleri | ÇOCUKLAR İÇİN MEYVE KASASINDAN LANGIRT YAPTI

Son dakika haberleri | ÇOCUKLAR İÇİN MEYVE KASASINDAN LANGIRT YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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