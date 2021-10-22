"Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı" (ÇOGEP) kapsamında ilçemizde uçurtma şenliği düzenlendi.

BATMAN (Habermetre) - Batman Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen, Kaymakamlığımızın da ev sahipliğini yaptığı "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı" (ÇOGEP) kapsamında ilçemizde Zeynel Bey Türbesi çevresinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Zeynel Bey Türbesi çevresinde düzenlenen etkinliğe "Bilinçli Çocuklar Güzel Yarınlar" mottosu ile Hasankeyf Ortaokulunda öğrenim gören 6. 7. ve 8. Sınıflardan oluşan 170 öğrenci katıldı. Uçurulan uçurtmalarla başlayan şenlikte büyük küçük herkes uçurtma keyfini doyasıya yaşadı.

Düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamımız Sayın Şenol Öztürk, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eren Rençber, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ramazan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü V. Edip Kocaman ve görevli polis memurları katıldı.

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