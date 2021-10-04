ÇOCUK TİYATROSU CUMARTESİ GÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Yalova Belediyesi'nin çocuklara özel olarak hazırladığı etkinlikler, bu hafta "Noktalama İşaretlerinin Serüveni" isimli müzikli çocuk oyunu ile devam etti. Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek oyun, 5-15 yaş arası çocukları kapsadı. İki seans olarak 13. 00 ile 15. 00 de gerçekleşti. Yüzlerce çocuk, cumartesi gününün tadını çocuk tiyatrosu ile çıkardı. Oyun sonrası teknik ekip, oyuncular ve çocuklar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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