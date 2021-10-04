ÇOCUK TİYATROSU CUMARTESİ GÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇOCUK TİYATROSU CUMARTESİ GÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Habermetre - Haberler | Toplum
ÇOCUK TİYATROSU CUMARTESİ GÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

ÇOCUK TİYATROSU CUMARTESİ GÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİYalova Belediyesi'nin çocuklara özel olarak hazırladığı etkinlikler, bu hafta "Noktalama İşaretlerinin Serüveni" isimli müzikli çocuk oyunu ile devam etti.

ÇOCUK TİYATROSU CUMARTESİ GÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Yalova Belediyesi'nin çocuklara özel olarak hazırladığı etkinlikler, bu hafta "Noktalama İşaretlerinin Serüveni" isimli müzikli çocuk oyunu ile devam etti. Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek oyun, 5-15 yaş arası çocukları kapsadı. İki seans olarak 13. 00 ile 15. 00 de gerçekleşti. Yüzlerce çocuk, cumartesi gününün tadını çocuk tiyatrosu ile çıkardı. Oyun sonrası teknik ekip, oyuncular ve çocuklar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Kubilay Aka Pınar Deniz Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Salih Uçan Güven Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÇOCUK TİYATROSU CUMARTESİ GÜNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:42:47. #1.17#