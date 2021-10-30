ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI FOÇA'DA - 30 Ekim 2021

ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI FOÇA'DA

Foça Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyetimizin 98. Yılı kutlama programının beşinci ve son gününde, Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası sahne aldı.

Foça Demokrasi Meydanındaki konseri, çok sayıdaki müzikseverin yanı sıra Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de izledi.

Konserin finalinde Koro şefi Kartal Akıncı, Çocuk korosu şefi Ferda Yılmaz, Sanat koordinatörü Dilek Rodos, Sanat ve Koordinatör yardımcısı İlayda Alpay'a teşekkür çiçeği takdim eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Orkestranın yetenekli üyelerine, Narlıdere Belediye Başkanımız Sayın Ali Engin'e ve beş gün boyunca Cumhuriyet coşkusunu yaşatan herkese teşekkür ederiz. " dedi.

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