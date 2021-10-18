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ÇOCUK KOROSU SEÇMELERİ KAZANANLAR LİSTESİ

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ÇOCUK KOROSU SEÇMELERİ KAZANANLAR LİSTESİ

SOYAD 1 BAHAR TAMER 2 ZEYNEP SOYYİĞİT 3 ELA TEZCAN 4 ECENAZ EROĞLU 5 ADA ERDİNÇ 6 EZGİ GÜNEL 7 ALYA ALOK 8 DURU TAŞÇIOĞLU 9 MEHMET OĞUZ DİNÇER 10 BEREN NİSA ORHAN 11 BELİNAY ÇİFÇİ 12 MELEK BADE YÜCEDAĞ 13 ELİF NAZ GÜRSES 14 MAYA TURAN 15 DENİZ.

ÇOCUK KOROSU SEÇMELERİ

KAZANANLAR LİSTESİ SIRA NO AD-SOYAD 1 BAHAR TAMER 2 ZEYNEP SOYYİĞİT 3 ELA TEZCAN 4 ECENAZ EROĞLU 5 ADA ERDİNÇ 6 EZGİ GÜNEL 7 ALYA ALOK 8 DURU TAŞÇIOĞLU 9 MEHMET OĞUZ DİNÇER 10 BEREN NİSA ORHAN 11 BELİNAY ÇİFÇİ 12 MELEK BADE YÜCEDAĞ 13 ELİF NAZ GÜRSES 14 MAYA TURAN 15 DENİZ GÜNAY

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