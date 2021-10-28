Çobanlar havaların soğuduğu Ağrı'daki yaylalarda son günlerini geçiriyor

IĞDIR (AA) - Ağrı'nın zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip Sinek Yaylası'nda yüzlerce hayvana bakan çobanlar, havaların soğuması nedeniyle dönüş yoluna geçmeye hazırlanıyor.

Çobanlar, Taşlıçay ilçesindeki 2 bin 400 rakımlı yaylada ve Balık Gölü çevresinde ilkbahar ile yaz döneminde belli ücret karşılığında göçerlerin yüzlerce hayvanına bakıyor.

Göçer ailelerin evlerine dönmesiyle sürüleri bölgede otlatmaya devam eden çobanlar, havaların soğuması nedeniyle yayladaki son günlerini geçiriyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği bölgede, çadır ve taşlardan yaptıkları küçük barakalarda konaklayan çobanlar, yüzlerce sürüyle dönüş yoluna geçmek için hazırlık yapıyor.

"Göçer aileler gitti, yaylada sadece çobanlar kaldı"

Çobanlardan Resul Artan, AA muhabirine, her yıl ilkbaharda yaylaya gelerek hayvanları otlattıklarını söyledi.

Hayvanları otlatıp sahip çıkmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Artan, şöyle konuştu:

"En az 20 yıldır yaylada koyunları otlatıyorum. Bu sene çok kurak geçti. Göçer aileler önceden gittikleri için şu an yaylada sadece çobanlar kaldı. Bulunduğumuz yayla çok yüksek ve 2 gün önce burada kar yağdı. Havalar çok soğuk. Biz de çok üşüyoruz. Koyunlar da soğuk havadan olumsuz etkileniyor. Kasım ayının başında gitmeyi düşünüyoruz ama kar yağarsa Iğdır'a daha da erken gidebiliriz. Bu şekilde evimize ekmek götürerek ailelerimizi geçindiriyoruz. Seneye tekrar geleceğiz."

Çobanlardan Yusuf Artan ise kışın hayvanların beslenmesi için yaylada bulunan tarlaları biçerek otları kamyonlarla Iğdır'a götürdüklerini anlattı.

Bu yılın kurak geçtiğini hatırlatan Artan, "Havalar çok soğuk. Hayvanlara kışın köydeki ahırlara bırakıyoruz. Yeri olmayan da dışarıdaki ağıllara bırakıyor. Balık Gölü'nün çevresindeki köylerde yaşayanlar sonbaharda Iğdır'a gidiyor. Şimdilik sadece çobanlar kalıyor." ifadelerini kullandı.

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