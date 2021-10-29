Cloud9, yıldız orta koridor Luka "Perkz" Perkovic'i satın alınabilir duruma getirdi!

Dot Esports'un haberine göre Cloud9, yüksek bonservis karşılığında satın aldığı Perkz'ü satılığa çıkardı!

2021 Dünya Şampiyonası'nda Cloud9 ve MAD Lions Çeyrek Final aşamasına kalabilen iki batılı takımdı. Fakat ikisi de rakipleri karşısında 3-0 mağlup olmuş ve Yarı Final aşamasını göremeden turnuvaya veda etmişlerdi. Perkz ile ilgili haberler tam da bundan sonra ortaya çıktı.

Bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre Perkz, Gen.G serisinden önce takım yönetimine ve arkadaşlarına ailevi nedenlerden dolayı 2022 sezonunda Avrupa'ya dönmek istediğini söyledi. Bu söylentinin yanında yıldız orta koridorun kendi kadrosunu kurmak ve bu kadroyu finanse edebilecek bir organizasyon bulma çalışmaları da sürüyor. Konu ile ilgili Cloud9 tarafından herhangi bir yorum ise henüz yok.

Bir yıl gibi bir süre önce Cloud9 ile birkaç milyon dolarlık kontrat imzalayan oyuncunun takım tarafından bu kontratının farklı bir organizasyona devredilmesi gündemde. Kaynaklara göre Perkz, Cloud9 ile kendisine yıllık ortalama 2 milyon dolar getirecek 3 yıllık bir kontrat imzaladı ve bu kontrat aslında 2023 yılının sonuna kadar devam edecekti.

Kuzey Amerika ligini takip edenlerin hatırlayacağı üzere Cloud9, 2021 yılının ilk sezonunda güzel bir başarıya imza atmış fakat yaz mevsiminde Dünya Şampiyonası'na son torba takımı olarak dahil olmuştu.

Perkz'ün sonraki takımının hangisi olacağı henüz belli değil. Bir kaynak, babasını Haziran 2020'de kaybettikten sonra ailesine daha yakın olmak için Avrupa'ya taşınmasının daha muhtemel olduğunu ve koronavirüs salgınının bu sezon Kuzey Amerika'dan Avrupaya dönmesinin daha olası olduğunu belirtti.

Yıldız orta koridorun Kuzey Amerika'dan ayrılması ile ilgili çıkan haberler e olan tepkisi şu şekilde oldu:

"Tüm bu palyaçolar benim Avrupa'ya geri döneceğimi düşünüyor.

Aslında ben Khan askere gittiğinde DWG'ye üst koridor olarak katılacağım."

İlginizi Çekebilir!

Playerbros - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet