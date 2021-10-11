Cizre'de öğrenciler

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 bin öğrenci "Akif" filmini izledi.

Cizre Kaymakamlığı koordinesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla "Akif" filmi öğrencilerin izlenimine sunuldu.

Lise ve ortaokulda okuyan 2 bin öğrenci filmi sinemada ücretsiz izleme imkanı buldu.

Öğrencilere, okul idarecileri ve rehber öğretmenler de eşlik etti.