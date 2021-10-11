Cizre'de öğrenciler 'Akif' filmini izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre'de öğrenciler "Akif" filmini izledi

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de öğrenciler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 bin öğrenci "Akif" filmini izledi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 bin öğrenci "Akif" filmini izledi.

Cizre Kaymakamlığı koordinesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla "Akif" filmi öğrencilerin izlenimine sunuldu.

Lise ve ortaokulda okuyan 2 bin öğrenci filmi sinemada ücretsiz izleme imkanı buldu.

Öğrencilere, okul idarecileri ve rehber öğretmenler de eşlik etti.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin İbrahim Tatlıses Düm Tek Tek Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Cengiz Ergün Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cizre'de öğrenciler 'Akif' filmini izledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:27:08. #1.11#