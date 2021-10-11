Cizre'de öğrenciler "Akif" filmini izledi
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 bin öğrenci "Akif" filmini izledi.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 bin öğrenci "Akif" filmini izledi.
Cizre Kaymakamlığı koordinesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla "Akif" filmi öğrencilerin izlenimine sunuldu.
Lise ve ortaokulda okuyan 2 bin öğrenci filmi sinemada ücretsiz izleme imkanı buldu.
Öğrencilere, okul idarecileri ve rehber öğretmenler de eşlik etti.
AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri