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Citroen'den ekim ayına özel fırsatlar

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Citroen'den ekim ayına özel fırsatlar

Citroen, ekim ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Citroen, ekim ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen dünyasının hayata konfor ve renk katan otomobilleri, ekim ayında da avantajlı kampanyalarla tercih edilmeye devam ediyor.

Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatlar kapsamında, konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

Nakit alımda ise 15 bin TL'ye kadar indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda nakit alımlarda 411 bin TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Çok çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcısına daha fazla konfor imkanı sunan Citroen C3, seçili modellerinde geçerli 60 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle ve 181 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroen C4 ise 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını beklerken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanım versiyonlarında 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Yeni Citroen C3 Aircross SUV, 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla ekim ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. Donanım seçeneklerine ekim ayı itibarıyla bir yenisinin daha eklendiği yeni C3 Aircross SUV, Feel donanım seçeneği ile 248 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle öne çıkan yeni Citroen Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanıyla ekim ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor.

Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 223 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Citroen'den ekim ayına özel fırsatlar - Haberler
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