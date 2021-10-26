ŞANLIURFA (İHA) - Çırağı hortumla döven usta gözaltına alındı

İşten çıkmak isteyen çırağı hortumla dövdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da işten çıkmak isteyen çırağı hortumla dövdüğü iddia edilen usta polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastikçide yaşandı. İddiaya göre M.D. isimli usta, işten çıkmak isteyen çocuk yaştaki çırağı hortumla dövdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D. isimli şahsı gözaltına aldı.

Görüntülerde elinde hortum bulunan M.D.'nin ismi açıklanmayan çocuk yaştaki çırağı dövdüğü, çırağı ise "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor.