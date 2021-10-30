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Cipin çarptığı küçük kız hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cipin çarptığı küçük kız hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kıza cip çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kıza cip çarptı. Kazada yaralanan küçük kız hastaneye kaldırıldı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Devrek yol ayrımı mevkiinde kaza meydana geldi. Kepez istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan N.Y. idaresindeki 34 YMZ 34 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Y.F.'ye (10) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Y.F. yaralandı. Yaralanan küçük kızı hemen arabasına alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili hastane acili önüne gelen polis ekipleri, sürücü N.Y.'e alkol testi uygularken, kaza ile ilgili rapor tutuldu. Tedavi altına alınan Y.F.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve sevk edilebileceği öğrenildi. Cip sürücüsü N.Y. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ZONGULDAK

Cipin çarptığı küçük kız hastaneye kaldırıldı

Cipin çarptığı küçük kız hastaneye kaldırıldı

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