Cinni Kabus Filmi
Cinni Kabus filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cinni Kabus filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Film, sürekli kabuslarla uyanan ve babasının ölümünü aydınlatmaya çalışan Ezgi'ye cinlerin musallat olmasıyla gelişen olayları anlatıyor.
Yönetmen: Mehmet Kütük
Oyuncular: Cemre Cansaatçi, Çimen Çetin, Hakan Karakuş, Nizamettin Kalkan, Yusuf Delibaş
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Cinni Kabus
Yapımcı Firma: Kalem Film
Yapım Yılı: 2021
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 08.10.2021
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