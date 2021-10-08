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Cinni Kabus Filmi

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Cinni Kabus Filmi

Cinni Kabus filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cinni Kabus filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Film, sürekli kabuslarla uyanan ve babasının ölümünü aydınlatmaya çalışan Ezgi'ye cinlerin musallat olmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Yönetmen: Mehmet Kütük

Oyuncular: Cemre Cansaatçi, Çimen Çetin, Hakan Karakuş, Nizamettin Kalkan, Yusuf Delibaş

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Cinni Kabus

Yapımcı Firma: Kalem Film

Yapım Yılı: 2021

Orijinal Dili: Türkçe

Vizyon Tarihi: 08.10.2021

Cinni Kabus Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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