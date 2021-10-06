Çinli üst düzey diplomat, Zürih'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüşecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çinli üst düzey diplomat, Zürih'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüşecek

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çinli üst düzey diplomat, Zürih'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüşecek

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bugün İsviçre'nin Zürih kentinde görüşeceği bildirildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bugün İsviçre'nin Zürih kentinde görüşeceği bildirildi.

Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı açıklamada, Yang'ın, Çin ve ABD liderlerinin 10 Eylül'deki telefon görüşmesinde varılan konsensüse uygun olarak, kararlaştırıldığı şekilde Sullivan ile buluşacağını belirtti.

Hua, görüşmede Çin-ABD ilişkileri ve bağlantılı konuların görüşüleceğini aktardı.

Aynı zamanda Komünist Parti Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Yang, kıdem olarak dışişleri bakanının üzerinde ve ülkenin en üst düzey diplomatı sayılıyor.

Yang ve Sullivian'ın görüşmesinin, ABD ve Çin ilişkilerinin, ticaret sorunları ve Çin'in Tayvan'ın hava savunma sahası olarak belirlediği bölgeye çok sayıda uçakla yaptığı uçuşlar nedeniyle gerginliklerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Ticaret sorunları ve Tayvan meselesi

ABD Dış Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, 4 Ekim'de merkezi Washington'da bulunan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) katıldığı toplantıda, Washington ve Pekin arasında, 2020 başında gümrük tarifelerindeki karşılıklı artışların askıya alınması için varılan birinci faz anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Tai, ayrıca ABD'nin birinci faz ticaret anlaşmasında ele alınmayan Çin'in devlet merkezli ve piyasa dışı ticaret uygulamalarına dair endişelerinin devam ettiğini ve bunu müzakerelerde Çinli muhataplarına ileteceklerini ifade etmişti.

Öte yandan Çin'in, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim'de ve izleyen günlerde Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Tayvan, hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiğini duyurdu

Son dakika haber! Tayvan, hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiğini duyurdu

 Zerzevan'daki kazılarda bulunan ABD rozetinin bölgeye nasıl geldiği araştırılıyor

Zerzevan'daki kazılarda bulunan ABD rozetinin bölgeye nasıl geldiği araştırılıyor

 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı

2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Necmettin Erbakan Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Yemek Tarifleri
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Mehmet Topal Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Fatma Şahin Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çinli üst düzey diplomat, Zürih'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüşecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 05:21:01. #1.13#