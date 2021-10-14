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Çinli taykonotlar uzaya çıkmak için gün sayıyor

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- Çinli taykonotlar uzaya çıkmak için gün sayıyor Çin'in Shenzhou-13 insanlı uzay aracını uzaya fırlatmasına sayılı günler kala, Shenzhou-13 görevinde yer alacak 3 taykonot Zhai Zhigang, Wang Yaping ve Ye Guangfu basının karşısına çıktı.

- Çinli taykonotlar uzaya çıkmak için gün sayıyor

PEKİN - Çin'in Shenzhou-13 insanlı uzay aracını uzaya fırlatmasına sayılı günler kala, Shenzhou-13 görevinde yer alacak 3 taykonot Zhai Zhigang, Wang Yaping ve Ye Guangfu basının karşısına çıktı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-13 insanlı uzay aracını cumartesi günü başkent Pekin'in yerel saatiyle 00.23'te ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatmaya gün sayıyor. CMSA Müdür Yardımcısı Lin Xiqiang fırlatma merkezinde düzenlenen bir basın toplantısında, uzay aracının Zhai Zhigang, Wang Yaping ve Ye Guangfu olmak üzere 3 taykonotu (Çinli astronot) Çin'in uzay istasyonunu inşa etmek üzere uzaya taşıyacağını kaydetti. Lin, Shenzhou-13'teki taykonotların çekirdek modülünde konaklayacağını ve Dünya ile aynı zaman çizelgesine göre çalışacağını ve yaşayacağını belirtti. Ayrıca, Çin'in Shenzhou-13 görevinde yer alacak olan 3 taykonot basının karşısına çıktı.

Taykonotların şimdiye kadarki en uzun yörüngede kalma süresi olacak

Düzenlenen basın toplantısında taykonotların, uzayda yaklaşık 6 ay kalacakları belirtilerek, bunun şimdiye kadarki en uzun yörüngede kalma süresi olacağı aktarıldı. Uzay aracının ise yörüngeye girmesinin ardından yörüngedeki uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin kenetlenme kapısı ile otomatik olarak bir araya geleceği ve böylece çekirdek modül ile Tianzhou-2 ve Tianzhou-3 kargo araçlarının karmaşık bir yapı oluşturacağı ifade edildi.

Taykonotların ise 6 ayın ardından dönüş kapsülünü kullanarak, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng'e iniş yapacağı bildirildi.

Çinli taykonotlar uzaya çıkmak için gün sayıyor

Çinli taykonotlar uzaya çıkmak için gün sayıyor

Çinli taykonotlar uzaya çıkmak için gün sayıyor

Çinli taykonotlar uzaya çıkmak için gün sayıyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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