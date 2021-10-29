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Çinekop kırmızı et ile yarışıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çinekop kırmızı et ile yarışıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Balinde çinekop balığının kilosu 50 liraya satılıyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Balinde çinekop balığının kilosu 50 liraya satılıyor.

Bandırma Balık Balinde çinekop balığı adeta kırmızı et ile yarışıyor. Balık halinde en yüksek satış fiyatı rekoru kıran çinekopun kilosu 50 liraya satılıyor. Mevsim balığı olduğu için fiyatın bu kadar yüksek olduğunu belirten balıkçı Barış Yıldız, "Balık halimizde çinekopun kilosu 50 TL'ye satışa sunulurken, yüksek fiyat rekoru kırıyor. Fiyatın yiksek olmasının sebebi, mevsim balığı olmasıdır. Balık halimizde hamsi 35, istavrit 30 ve palamut 35 liradan satılıyor. Fiyatlara bakıldığında çinekopun rekor kırdığı açıkca görülmekte" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Çinekop kırmızı et ile yarışıyor

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