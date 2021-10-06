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Cinayeti inkar etti, 'Bıçak çarptı' dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cinayeti inkar etti, 'Bıçak çarptı' dedi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kızının dini nikahlı eşini öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kızının dini nikahlı eşini öldüren kayınpeder adliyeye sevk edildi.

Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilgiye göre Ü.K. (54) ve oğlu S.K. (16), damatları Sercan Kor ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ü.K., damat Sercan Kor'u yanında getirdiği bıçakla göğsünden vurdu. Aldığı bıçak darbesiyle Sercan Kor kanlar içerisinde yere yığılırken Ü.K. ve S.K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sercan Kor daha sonra hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sercan Kor hayatını kaybetti.

Polis ekiplerini çalışmaları sonucu Ü.K. ile oğlı S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayeti inkar etti, 'Bıçak çarptı' dedi

Öte yandan Sercan Kor'un, Ü.K.'nın kızı ile dini nikahlı olduğu ve dini nikahlı eşi D.K.'nin de hamile olduğu öğrenildi. Kızının dini nikahlı eşi Sercan Kor'u bıçaklayarak öldüren baba Ü.K. ve oğlu S.K. adliyeye sevk edildi. Öncesinde Manisa Şehir Hastanesine getirilen şüpheliler için sağlık raporu alındı. Öte yandan şüpheli Ü.K.'nin emniyetteki ifadesinde cinayeti inkar ettiği, kavga anında Sercan Kor'un bıçağın çarpması sonucu öldüğünü öne sürdü. - MANİSA

Cinayeti inkar etti, 'Bıçak çarptı' dedi

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