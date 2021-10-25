Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde akrabalar arasında arazi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi.

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde akrabalar arasında arazi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi. Sokak ortasında yaşanan dehşetin ardından mahallede yaşanan kargaşa, cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İmamkulu Mahallesinde iddiaya göre, aralarında arazi yüzünden husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.G., yanında bulunan silahla dayısının oğulları Selim G., Bayram G., Efendi G. ve anneleri Elif G.'ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selim G. ve Bayram G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Efendi G. ve annesi Elif G. ise tedavi altına alındı. Hayatlarını kaybeden Selim G. ve Bayram G., bugün Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Selim G. ve Bayram G.'nin yakınları da gözyaşı döktü.

2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın ardından yaşanan kargaşa, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - KAYSERİ

Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı

Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı

Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı

Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı

Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı

Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title