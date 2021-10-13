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Cinayet şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Cinayet şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

İZMİR'in Buca ilçesinde Mahsun Aslan'ın (30) bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili aranan iki kardeşten Yakup Fidan kısa sürede yakalandı.

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde Mahsun Aslan'ın (30) bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili aranan iki kardeşten Yakup Fidan kısa sürede yakalandı. Şüpheli Alişan Fidan ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Çeşme ilçesinde gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Alişan Fidan tutuklanırken, kardeşi serbest bırakıldı.

Olay, 11 Ekim saat 22.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 222/35 sokakta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Mahsun Aslan, aralarında husumet bulunan Alişan ve Yakup Fidan kardeşlerle tartıştı. Yaşanan gerginlik bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aslan, yakınları tarafından götürüldüğü Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olaydan 20 gün önce baba olduğu öğrenilen Mahsun Aslan'ın öldürülmesi ile ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Yakup Fidan'ı olaydan kısa süre sonra yakaladı. Şüphelilerden Alişan Fidan ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken, Çeşme ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 kardeş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Alişan Fidan tutuklanırken, kardeşi Yakup Fidan ise serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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