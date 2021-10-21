Cinayet şüphelisi İran'da yakalanıp, Türkiye'ye getirildi - Haberler
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Cinayet şüphelisi İran'da yakalanıp, Türkiye'ye getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cinayet şüphelisi İran'da yakalanıp, Türkiye'ye getirildi

VAN'ın Erciş ilçesinde cinayetten aranan M.V.K., İran'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edildi.

VAN'ın Erciş ilçesinde cinayetten aranan M.V.K., İran'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edildi.

Erciş ilçesi Evbeyli Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce 'Ateşli silahla kasten adam öldürme' olayına karışan M.V.K.'nin yapılan istihbarı çalışmalarla İran'a kaçtığı tespit edildi. İranlı yetkililerle mülki ve adli makamlar aracılığı ile yapılan yazışmalarla M.V.K. 4 gün önce yakalanıp Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na getirildi. Burada güvenlik güçleri tarafından teslim alınan M.V.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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