Cinayet şüphelisi İran'da yakalanıp, Türkiye'ye getirildi
VAN'ın Erciş ilçesinde cinayetten aranan M.V.K., İran'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edildi.
VAN'ın Erciş ilçesinde cinayetten aranan M.V.K., İran'da yakalanıp Türkiye'ye teslim edildi.
Erciş ilçesi Evbeyli Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce 'Ateşli silahla kasten adam öldürme' olayına karışan M.V.K.'nin yapılan istihbarı çalışmalarla İran'a kaçtığı tespit edildi. İranlı yetkililerle mülki ve adli makamlar aracılığı ile yapılan yazışmalarla M.V.K. 4 gün önce yakalanıp Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na getirildi. Burada güvenlik güçleri tarafından teslim alınan M.V.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri