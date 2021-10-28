Çin, Sırbistan'da hızlı tren demir yolu inşasına devam edecek - Haberler
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Çin, Sırbistan'da hızlı tren demir yolu inşasına devam edecek

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Çin, Sırbistan'da hızlı tren demir yolu inşasına devam edecek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Sırbistan ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek Çin'in Sırbistan'da Macaristan sınırına yapılan hızlı tren demir yolu inşaatının devamını üstlendiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Sırbistan ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek Çin'in Sırbistan'da Macaristan sınırına yapılan hızlı tren demir yolu inşaatının devamını üstlendiğini söyledi.

Yi, başkent Belgrad'daki temasları kapsamında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.

Vucic, Çin ile oldukça iyi bir iş birliği yürüttüklerini vurgulayarak "İlişkilerimiz çoğu zaman çelik gibi şeklinde nitelendiriliyor. Bunda da yanlışlık payı yok." dedi.

Yi de Sırbistan ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek Çin'in Sırbistan'da Macaristan sınırına yapılan hızlı tren demir yolu inşaatının devamını üstlendiğini kaydetti.

Belgrad-Novi Sad güzergahının devamı olan ve Sırbistan'ın Macaristan sınırına uzanan 108 kilometrelik demir yolu hattının inşaatı için Sırp makamlardan izin çıktığını aktaran Yi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "derin dostluklara" saygı duyduğunu dile getirdi.

Yi liderliğindeki Çin heyeti daha sonra Sırp bakanlarla bir araya geldi.

Çin, Sırbistan'da hızlı tren demir yolu inşasına devam edecek

Çin, Sırbistan'da hızlı tren demir yolu inşasına devam edecek

Çin, Sırbistan'da hızlı tren demir yolu inşasına devam edecek

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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