Çin, Orta Doğu diplomasisinde Suudi Arabistan'a öncelik verdiğini açıkladı - Haberler
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Çin, Orta Doğu diplomasisinde Suudi Arabistan'a öncelik verdiğini açıkladı

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Çin, Orta Doğu diplomasisinde Suudi Arabistan'a öncelik verdiğini açıkladı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin, Orta Doğu'daki diplomasisinde Suudi Arabistan ile ilişkilerine "her zaman öncelik verdiğini" belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin, Orta Doğu'daki diplomasisinde Suudi Arabistan ile ilişkilerine "her zaman öncelik verdiğini" belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang görüşmede, ülkesinin Suudi Arabistan'ın uzun vadeli, güvenilir ve istikrarlı dostu ve ortağı olmayı istediğini dile getirdi.

Vang, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'a, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini belirterek Pekin'in "ikili ilişkileri daha ileri seviyeye getirmek" istediğini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın Çin'in temel çıkarlarıyla ilgili ülkesinin yanında yer almasını takdir ettiğinin altını çizen Vang, "Çin, Suudi Arabistan'ı ulusal egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumada destekleyecek ve Suudi Arabistan'ın iç işlerine her türlü müdahaleye kesinlikle karşı çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Vang ayrıca ülkesinin, Orta Doğu'daki diplomasisinde Suudi Arabistan ile ilişkilerine "her zaman öncelik verdiğini" belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da Çin'i güvenilir stratejik ortak olarak gördüklerini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın, Çin'in iç işlerine yönelik her türlü müdahaleye kesinlikle karşı çıktığını belirten Ferhan, Riyad'ın "Çin'in İran nükleer meselesindeki benzersiz rolüne önem verdiğini" aktardı.

İran ile Çin dışişleri bakanları nükleer anlaşmayı görüşmüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 16 Ekim'de yaptıkları telefon görüşmesinde nükleer anlaşma meselesini ele almıştı.

Bakan Vang, tüm tarafların nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini belirterek İran ile Avrupa Birliği (AB) arasında başlayan görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ve konunun takipçisi olduklarını aktarmıştı.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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