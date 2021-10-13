Çin 'Modern Mulan'ı konuşuyor: Çinli kız ünlü olmak için erkek kılığına girdi - Haberler
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Çin 'Modern Mulan'ı konuşuyor: Çinli kız ünlü olmak için erkek kılığına girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çin 'Modern Mulan'ı konuşuyor: Çinli kız ünlü olmak için erkek kılığına girdi

Çin'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu ünlü olmak için erkek kılığına girdiğinin ortaya çıkmasının ardından özür dilerken, hayranları ise kızı Çin halk kahramanı Mulan'a benzetti.

Çin'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu ünlü olmak için erkek kılığına girdiğinin ortaya çıkmasının ardından özür dilerken, hayranları ise kızı Çin halk kahramanı Mulan'a benzetti.

Çin, ünlü olabilmek için erkek kılığına giren 13 yaşındaki Fu Jiayuan adlı kız çocuğunu konuşuyor. Ünlü olmak isteyen Fu, yalnızca 11-13 yaş aralığındaki erkek çocuklarının kabul edildiği, onlara şarkı söyleme ve dans eğitimi vererek "geleceğin yıldızı" haline getirmeyi vadeden YGN Gençlik Kulübü tarafından düzenlenen eğitime erkek kılığında katıldı. Şarkı söyleme ve dans etmenin öğretildiği eğitim kampında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir internet kullanıcısı, Fu'nun, eğitim kampına erkek kılığında katıldığını ortaya çıkardı. Fu, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından "hayranlarını aldattığı" için özür diledi. Fu, bu haftanın başlarında yaptığı açıklamada, "Bana güvenen herkesten özür dilerim. Gelecekte eğlence sektöründe veya herhangi bir video platformunda yer almayacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

YGN Gençlik Kulübü'nden yapılan açıklamada ise söz konusu hatanın Covid-19 salgını nedeniyle seçmelerin çevrimiçi olarak yapılmasından kaynaklandığı belirtilerek, "Personelimiz seçmeler sırasında ihmalkar davrandı. Gelecekte şirketin kural ve düzenlemelerine sıkı sıkıya bağlı kalacağız" denildi.

Mulan'a benzetip sahip çıktılar

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Fu'nun eğitime devam etmesine izin verilmesi için YGN Gençlik Kulübü'ne baskı yaptı. Fu'nun hayranları ise 13 yaşındaki kız çocuğuna sahip çıktı. Hatta bazı hayranlar işi şakaya vurarak, Fu'yu ailesi ve ülkesini kurtarmak için savaşabilmek adına erkek kılığına giren Çin halk kahramanı Mulan'a benzetti.

"Yıldız piyasası" eleştiri oklarının hedefinde

Söz konusu olayın ortaya çıkmasının ardından gözler bir kez daha YGN Gençlik Kulübü gibi menajerlik şirketlerine çevrildi. Küçük çocukların üzerinden para kazandıkları öne sürülen söz konusu şirketler ve "yıldız piyasası" eleştiri oklarının hedefi oldu. Çin'de erkek çocukları "geleceğin yıldızı" haline getirme vaadiyle düzenlenen eğitim kampları geniş çapta rağbet görürken, aileler bu tür kampları çocuklarının servet ve ün kazanması için bir şans olarak görüyor. Bazı kişiler ise böyle genç grupların arkasındaki menajerlik şirketlerini küçük çocukları ticari kazanç için kullanmakla eleştiriyor. Çin yönetimi de geçtiğimiz günlerde, eğlence endüstrisi üzerindeki baskısını yoğunlaştırarak, erkek çocuklar için "efemine stillerin" yasaklanacağını açıkladı.

Çin'deki "yıldız piyasası" hakkında 2019'da yapılan "Yıldız Endüstrisi ve Hayran Ekonomisi Hakkında Beyaz Kitap" başlıklı araştırmada, söz konusu piyasanın 2020 yılına kadar 100 milyar yuana (15 milyar dolar) ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi. - PEKİN

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