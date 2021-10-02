Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikaları İsveç'te protesto edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikaları İsveç'te protesto edildi

AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel
Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikaları İsveç'te protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Çin'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda Uygur Türkü, "Soykırım durdurulsun" ve "Toplama kampları kapatılsın" şeklinde sloganlar attı.

İsveç Uygur Maarif Derneği Ekonomi Başkanı Adem Galip, yaptığı açıklamada, 1 Ekim'de Çin Ulusal Günü'nün 72'nci yıl dönümü olması nedeniyle Çin'i Uygur Türkeri'ne yönelik baskı ve soykırım politikasını protesto ettiklerini söyledi.

Galip, "Çin'in baskı politikası 72 yıldır sürüyor, yaklaşık 13 milyon insanımız Çin tarafından esir kamplarında tutuluyor. Soydaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikaları İsveç'te protesto edildi

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikaları İsveç'te protesto edildi

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikaları İsveç'te protesto edildi

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikaları İsveç'te protesto edildi

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Kocaman Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek
Spor Stefan Kuntz Fatih Terim Gökhan Töre
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Ebru Şallı Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikaları İsveç'te protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:14:39. #1.12#