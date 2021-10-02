Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikaları İsveç'te protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Çin'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda Uygur Türkü, "Soykırım durdurulsun" ve "Toplama kampları kapatılsın" şeklinde sloganlar attı.

İsveç Uygur Maarif Derneği Ekonomi Başkanı Adem Galip, yaptığı açıklamada, 1 Ekim'de Çin Ulusal Günü'nün 72'nci yıl dönümü olması nedeniyle Çin'i Uygur Türkeri'ne yönelik baskı ve soykırım politikasını protesto ettiklerini söyledi.

Galip, "Çin'in baskı politikası 72 yıldır sürüyor, yaklaşık 13 milyon insanımız Çin tarafından esir kamplarında tutuluyor. Soydaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.