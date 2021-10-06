Çin'in Mars keşif araçları 'güneş kesintisi' nedeniyle faaliyetlerine ara verdi - Haberler
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Çin'in Mars keşif araçları "güneş kesintisi" nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin'in Mars keşif araçları

Çin'in Tienvın-1 görevi kapsamında Mars'a gönderdiği keşif araçlarının, "güneş kesintisi" nedeniyle faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

Çin'in Tienvın-1 görevi kapsamında Mars'a gönderdiği keşif araçlarının, "güneş kesintisi" nedeniyle faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, yaptığı açıklamada, yörünge uydusu, iniş aracı ve gezgin robottan oluşan araçların eylül ortasından bu yana uyku durumunda olduğunu belirtti.

Mars ve Dünya'nın Güneş'in iki ayrı tarafında konumlandığı ve artan radyasyon nedeniyle iki gezegen arasında iletişimin kesildiği durumu ifade eden "güneş kesintisinin" ekim ortasına kadar süreceği kaydedildi.

Tienvın-1 misyonu, 23 Temmuz 2020'de fırlatılmış, keşif araçları, 10 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e ulaşmıştı.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor. Gezgin robot ise Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Curong'un adını taşıyor.

Çin, son yıllarda Ay ve Mars keşif görevleri, uydu teknolojisi ve insanlı uzay seferlerine yönelik iddialı adımlarıyla ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor.

Son 20 yılda ürettiği uydu, roket, mekik, keşif araçları ve diğer donanımlar ile kendine yeterli uzay programı geliştirme konusunda ciddi mesafe kaydeden Çin, Ay keşif programı Çang-ı'nın yanı sıra kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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