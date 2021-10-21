Çin'in Liaoning eyaletinde doğal gaz patlamasında en az 3 kişi öldü
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin'in Liaoning eyaletinde meydana gelen doğal gaz patlamasında en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Çin'in Liaoning eyaletinde meydana gelen doğal gaz patlamasında en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel medyadaki haberler e göre, eyaletin başkenti Şınyang'daki bir restorandaki patlamada 30'dan fazla kişi de yaralandı.
Sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından restoranın bulunduğu 3 katlı binada büyük hasar oluşurken çevredeki binalar ve park halindeki araçlar zarar gördü.
Patlamada en az 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kurtarma çalışmaları için olay yerine 100'den fazla itfaiyeci sevk edildi.
Patlamanın meydana geliş nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.
AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri