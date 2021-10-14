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Çin'in ihracatında büyük artış

Deutsche Welle - Haberler | Güncel
Çin'in ihracatında büyük artış

Çin Halk Cumhuriyeti, Ağustos ayının ardından Eylül'de de ihracatının, geçen yılın aynı dönemine oranla büyük oranda arttığını duyurdu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ağustos ayının ardından Eylül'de de ihracatının, geçen yılın aynı dönemine oranla büyük oranda arttığını duyurdu. Resmi verilere göre ihracatın artış oranı yüzde 28,1.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ihracatı Ağustos ayının ardından Eylül'de de tahminlerin çok üstünde arttı. Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Eylül ayı boyunca yapılan ihracatta, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28,1 oranında artış kaydedildi. Ağustos ayında da, yine geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,6'lık bir ihracat artışı olduğu duyurulmuştu.

Ekonomi uzmanları, Çin'in koronavirüs pandemisi nedeniyle üretimde yaşadığı sıkıntıları hızla bertaraf ettiğini, ancak yaşanan bu iyileşmenin hızının, yüksek hammadde ihtiyacı ve ikmal sıkıntıları nedeniyle düşeceğini belirtiyor.

İthalattaki artış daha az

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ağustos ayında geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 33,1 oranında artan ithalat ise Eylül ayında yüzde 17,6'lık bir artış oranı kaydetti. Çin'in dış ticaret fazlasının da 66,76 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor.

Çin'in Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı da Eylül ayında, 2020 yılının Eylül ayına oranla yüzde 30,6 arttı. Buna karşın AB'nin Çin'e aynı dönemdeki ihracatı sadece yüzde 1,1 artış gösterdi. Çin ile Almanya arasındaki ticari ilişkilere bakıldığında da, Çin'in çok daha avantajlı olduğu görülüyor. Almanya'nın Çin'e ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla Eylül ayında yüzde 2,4 azalırken; Çin'in Almanya'ya ihracatı yüzde 37,5 oranında arttı.

dpa,Reuters/ ET,BK

(c)

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