Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı

Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, antik Çin mitolojisindeki Güneş tanrıçası "Şihı"nın adını taşıyan uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şansi eyaletindeki Taiyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Koyu kırmızı H-Alfa tayfındaki ışınları gözlemleye ayarlı olduğu için teknik olarak "Çin H-Alfa Güneş Kaşifi" (CHASE) adıyla anılan uydunun, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.

Çin'in ilk Güneş teleskobunu taşıyan 550 kiloluk uydu, Dünya yörüngesinde Güneş'e dönük sabit bir konumda kalacak şekilde hareket edecek.

Uydunun keşif görevinin 3 yıl sürmesi planlanıyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan İdo Tatlıses Burak Sergen Binali Yıldırım
Spor Ferdi Kadıoğlu Ali Koç Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Vladimir Putin Mustafa Şentop Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu fırlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 22:35:09. #1.11#