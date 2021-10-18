Çin, hipersonik füze denemesi yaptığına dair iddiaları reddetti - Haberler
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Çin, hipersonik füze denemesi yaptığına dair iddiaları reddetti

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin, hipersonik füze denemesi yaptığına dair iddiaları reddetti

Çin, hafta sonu Financial Times gazetesinde yayımlanan, hipersonik füze denemesi yaptığına dair iddiaları yalanladı.

Çin, hafta sonu Financial Times gazetesinde yayımlanan, hipersonik füze denemesi yaptığına dair iddiaları yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

Sözcü Cao, denemesi yapılanın "hipersonik füze" değil yeniden kullanılabilir özellikteki "uzay aracı" olduğunu belirtti.

Dünyada pek çok şirketin benzer denemeler yaptığına dikkati çeken Cao, "Çin, uzayın insanlığın yararı doğrultusunda barışçı kullanımı için diğer ülkelerle birlikte çalışmayı sürdürecektir." şeklinde konuştu.

Financial Times gazetesi, önceki gün yayımladığı haber de, adının açıklanmasını istemeyen 5 kaynağın tanıklığına dayanarak, Çin'in temmuzda hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti. Haber de füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri
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