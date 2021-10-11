Çin, Hindistan'ı sınır hattıyla ilgili müzakerelerde makul olmayan talepler öne sürmekle suçladı

Çin, Hindistan'ı sınır anlaşmazlıklarının çözümü için yürütülen müzakerelerde "makul olmayan talepler öne sürmekle" suçladı.

Çin Batı Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Long Şaohua, sınırdaki gerginliklerin önlenmesi için, Ladakh bölgesinde, iki ülke arasında itibari sınırı oluşturan Fiili Kontrol Hattının (LAC) Çin tarafındaki Moldo'da dün yapılan 13'üncü tur müzakerelerin ardından açıklama yaptı.

Çin tarafının müzakerelerde sınırda gerilimi düşürmek için çaba gösterdiğini fakat muhataplarının aynı yaklaşımda olmadığını savunan Sözcü Long, "Hint tarafı hala makul ve gerçekçi olmayan talepler öne sürmekte diretiyor. Bu tutum müzakereleri zorlaştırıyor." ifadesini kullandı.

Long, Hint tarafına sınırda barış ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmak konusundaki samimiyetini ispatlama çağrısı yaptı.

Hint komutan Çin ordusunun konuşlanmasından rahatsızlığını dile getirmişti

Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Manoj Mukund Naravane, 13'üncü tur görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, Çin tarafının sınıra büyük miktarda askeri yığınak yaptığını, bu yığınak için aynı ölçüde altyapı kurulması gerekeceğini ifade etmişti.

General Naravane, "Bu, onların (Çin) bölgede kalma niyetinde olduğunu gösteriyor. Tüm bu gelişmeleri yakından izliyoruz. Eğer onlar kalma niyetindeyse biz de kalma niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hint ve Çin birliklerinin geçen yıl çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında ocakta yapılan dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesi ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Taraflar, şubatta yapılan onuncu tur görüşmenin ardından, Ladakh ve Batı Tibet arasında uzanan Pangong Gölü çevresindeki askerlerini karşılıklı çekme konusunda uzlaşmış fakat uygulamada mesafe kaydedilememişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.