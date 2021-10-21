Çin halkının "Japonya'ya bakışı" son 8 yıldır ilk kez "kötüleşti" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin halkının "Japonya'ya bakışı" son 8 yıldır ilk kez "kötüleşti"

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Çin halkının

Japonya ile Çin özel kuruluşlarının anketi, Çin halkının, Japonya'ya yönelik bakış açısının son 8 yıldır ilk kez "kötüleştiğini" ortaya çıkardı.

Japonya ile Çin özel kuruluşlarının anketi, Çin halkının, Japonya'ya yönelik bakış açısının son 8 yıldır ilk kez "kötüleştiğini" ortaya çıkardı.

Japonya'dan Genron NPO ile Çin merkezli China International Publishing (CIPG) ağustos ve eylül aylarında her iki ülkeden 2 bin 500'den fazla kişiyle anket düzenledi.

Ankete katılan Çinlilerin yüzde 66,1'i Japonya'ya yönelik "olumsuz" izlenime sahip olduğunu belirtti.

Bu oran geçen yıla kıyasla yüzde 13,2 artış gösterdi.

Yıllık anketler göz önüne alındığında Çin halkının Japonya'ya bakışının en son 2013'te kötüleştiği vurgulandı.

Ankete katılan Japon halkının yüzde 90,9'u ise Çin'e "olumsuz" bakış açısına sahip olduğunu belirtti.

Bu oranın geçen yıla kıyasla değişmediği görüldü.

Japonya-Çin arasındaki ikili ilişkilere yönelik, Çinli katılımcıların yüzde 42,6'sı, Japon katılımcıların ise yüzde 54,6'sı "kötü" nitelendirmesi yaptı.

Ankete yönelik Genron NPO, turizm gibi iki ülke halklarının doğrudan temasının, karşılıklı bakış açısına olumlu katkı verebileceğini bildirdi.

Japon kuruluş, Çin halkının Japonya'ya son dönem bakış açısı değişikliğinin, bu ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sınırlamaları sebebiyle Çinli ziyaretçi sayısının düşmesi kaynaklı olabileceğini aktardı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
Togo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından izledi

Togo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yakından izledi

 Yanardağ patlamaya başladı! Bölgede kırmızı alarm verildi, lavlar binaları tehdit ediyor

Yanardağ patlamaya başladı! Bölgede kırmızı alarm verildi, lavlar binaları tehdit ediyor

 Kuzey Kore rahat durmuyor! Sır gibi sakladığı tehlikeli denemeyi Japonya ifşa etti

Kuzey Kore rahat durmuyor! Sır gibi sakladığı tehlikeli denemeyi Japonya ifşa etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title