Çin, Enerji Krizini Hafifletmek İçin Stratejik Kömür Fiyatlarını Sınırlama Planını Kabul Etti

Çin, elektrik dağıtımında kısıntıya, dahası bir büyük kentte geçen ay elektrik kesintisine neden olan enerji krizini hafifletmeye çalışmak amacıyla kömür madencilerinin termal kömür satış fiyatını sınırlamayı planlıyor.

Durumu bilen ancak kamuoyuna açıklama yapma yetkileri olmadığı için adlarının açıklanmamasını isteyen kişilerin verdikleri bilgiye göre Pekin, en çok istenen kömür olan 5. 500 NAR kalitesindeki (5500 NAR, kömürün kilogram başına kilokalori cinsinden net ısı değerini belirtir. Ç. N. ) kömürün fiyatını maden çıkış fiyatı olarak ton başına 440 Yuan (69 ABD Doları) ile sınırlandırmayı hedefliyor. Aynı kişiler, vergileri de içeren sözkonusu fiyatın bir hedef oran olduğunu ve 528 Yuan'da kesin bir tavanın oluşacağını dile getiriyorlar.

Yine aynı kişilere göre gelecek yıl 1 Mayıs'a kadar sürmesi düşünülen plan Çin Danıştayı'nın onayını beklemekte ve değişikliğe uğrayabilir. Enerji fiyatlarından sorumlu en üst düzey ekonomik planlayıcı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, bu konuda açıklama arayan bir telefon çağrısını hemen yanıtsız bıraktı.

Yerkürenin ikinci büyük ekonomisini saran enerji krizi, bir ölçüde ülkedeki neredeyse tüm kömürle çalışan elektrik santrallerinin zarar etmesine yol açan hızla yükselen kömür fiyatları nedeniyle başladı. Zhengzhou kentindeki kömür vadeli işlemler piyasasında kömürün referans fiyatı bu ayın başlarında ton başına 1. 980 Yuan'ın üzerinde rekor düzeye yükselirken spot piyasada ise fiyatlar daha da yükseldi.

Bilgi alınan kişiler, Pekin yönetiminin yerel yönetimlerin bölgesel kömür alım-satım fiyatlarını sınırlamak için standartlar belirlemelerine izin vermesine rağmen yine de alt piyasalardaki satış fiyatlarını kontrol etmek istediğini belirtiyorlar, ayrıca söylediklerine göre kömür dışalımcıları kayıplarını dengelemek için sübvansiyon alacaklar.

Kaynak: Miningweekly. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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