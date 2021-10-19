Çin Ekonomisi Güç Krizi ve Mülkiyet Sorunları ile Zorda

Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde enerji kesintileri, emlak piyasasındaki dalgalanma ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle son bir yılın en düşük büyümesini gerçekleştirdi ve Çin Hükümeti üzerinde ekonomik toparlanma için daha fazlasını yapmaları yönünde baskıyı artırdı. Açıklanan resmi verilere göre, Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir yıl önceye göre %4, 9 büyüdü ve bu büyüme hızı 2020 yılının üçüncü çeyreğinden sonraki en yavaş büyüme olarak kaydedildi.

Çin ekonomisi geçtiğimiz yıl virüse karşı etkin mücadele ve imalat ürünlerine olan güçlü küresel talebin de desteğiyle etkileyici bir ekonomik toparlanma gerçekleştirmişti. Ancak bu toparlanma, bu yılın ilk çeyreğinde meydana gelen %18, 3'lük hızlı büyümeden sonra üçüncü çeyrekte hız kaybetti. Reuters analistleri, Çin'in üçüncü çeyrekte %5, 2 büyümesini beklemekteydi.

China Evergrande Grup'un 300 milyar dolardan fazla borçla boğuşması ve Çin'in emlak sektöründen daha geniş alana olası bir kredi riskinin yayılmasıyla ilgili küresel endişeler artmaktadır.

YENİ RİSKLER

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'de inşaat başlangıçları Eylül ayında daraldı ve düşüş altıncı ayında da devam etti. Bu gerileme trendi, 2015 yılından bu yana en uzun süreç olarak kaydedildi. Aynı zamanda sanayi sektörü, kömür arzındaki sorun, çelik üreticileri gibi hava kirliliği yaratan fabrikalar üzerindeki çevresel kısıtlamalar ve yaz ayları boyunca devam eden sellerden olumsuz etkilendi. Resmi verilere göre, sanayi üretimi ülkede Eylül ayında %3, 1 artışla pandeminin ilk dalgasının görüldüğü 2020 Mart ayından sonraki en düşük yükselişini yaşadı. Bu arada, sanayi sektörü, kömür kıtlığının tetiklediği enerji kısıntılarının yanı sıra çelik fabrikaları gibi ağır kirleticilerin üzerindeki çevresel kısıtlamalar ve yaz boyunca sel baskınlarından etkilendi. Alüminyum üretimi art arda beşinci ay gerilerken, günlük ham çelik üretimi 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Diğer taraftan, ülkede perakende satışlar tahminlerden ve Ağustos ayındaki %2, 5'lik büyümeden daha hızlı bir şekilde %4, 4 oranında arttı. İşsizlik oranı ise %5, 1'den %4, 9'a geriledi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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